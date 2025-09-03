Menu
  03 set, 2025
  • 03 set, 2025
Jair Bolsonaro. Advogado de um dos réus admite que havia plano de golpe

03 set, 2025 - 16:54 • Lusa

Ex-ministro da Defesa brasileiro terá tentado demover o ex-Presidente do Brasil de avançar com o plano.

O advogado do ex-ministro da Defesa brasileiro Paulo Sérgio Nogueira admitiu esta quarta-feira a existência de um plano para um golpe de Estado, mas afirmou que o seu cliente tentou demover o ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de avançar.

"Atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido", garantiu Andrew Fernandes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, na sessão em que os cinco juízes ouvem as últimas quatro defesas dos acusados.

A acusação acredita que Paulo Sérgio Nogueira discutiu e ajudou a elaborar medidas para evitar a posse do agora Presidente brasileiro, Lula da Silva.
