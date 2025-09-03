Menu
"Madre mia". Erro deixou gasolina a 13 cêntimos por litro num posto em Espanha

03 set, 2025 - 08:30 • João Malheiro

Muitos condutores dirigiram-se ao posto de gasolina, enchendo o local de carros.

Um erro num posto de gasolina em Espanha fez com que o preço da gasolina ficasse a 13 cêntimos por litro num posto de gasolina durante o fim de semana, o que gerou caos.

O insólito aconteceu em Alfafar, na comunidade de Valência, onde a polícia acabou por ter de intervir, devido à confusão que gerou.

Rapidamente, muitos condutores dirigiram-se ao posto de gasolina, enchendo o local de carros, com longas filas de trânsito e congestionamentos em redor.

Vários vídeos nas redes sociais mostram a confusão das pessoas. "Madre mia", pode ouvir-se num vídeo partilhado no X (antigo Twitter)

O erro terá sido provocado por uma falha de computador, fazendo com que a gasolina ficasse a 13 cêntimos, enquanto o gasóleo se mantinha ao preço normal de 1,179 euros.

O preço, de facto, foi cobrado a quem conseguiu aproveitar a falha, devido às exigências da lei, mas, depois de reposto o custo real da gasolina, os condutores já não puderam beneficiar deste "desconto".

