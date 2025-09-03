Putin admite reunir com Zelensky em Moscovo, Trump também quer encontro

O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta quarta-feira estar disposto a reunir com o homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, em Moscovo. O “convite” não foi aceite pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Kiev, que considera a sugestão “inaceitável”.

“Que o Zelensky venha a Moscovo e a reunião acontecerá”, afirmou Putin durante uma conferência de imprensa em Pequim, citado pela agência Reuters. O líder ressalva, contudo, que a reunião tem de ser “bem preparada”.

Putin sugere mais uma vez que o mandato de Zelensky expirou, questionado a sua legitimidade política. “Faz sentido reunir-me com a atual administração? Poderíamos fazê-lo; nunca o recusei, se isso levar a resultados positivos”, afirmou, falando também do presidente dos Estados Unidos.

“Já agora, Donald Trump perguntou-se se era possível [o encontro] e eu disse que era possível. Disse: ‘Deixa-o vir a Moscovo’”, acrescentou Putin, segundo a Sky News.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que a sugestão de Putin é “inaceitável”.

“Neste momento, pelo menos sete países estão prontos para acolher uma reunião entre os líderes da Ucrânia e da Rússia para pôr fim à guerra: Áustria, a Santa Sé, Suíça, Turquia e três países do Golfo”, respondeu.

No entender de Kiev, “Putin continua a brincar com todos ao fazer propostas deliberadamente inaceitáveis”. “Só uma pressão acrescida pode forçar a Rússia a levar a sério o processo de paz”, disse Andrii Sybiha.



Trump também planeia reunir-se com Putin nos próximos dias

Em declarações esta quarta-feira, o presidente norte-americano afirmou que quer voltar a falar com Vladimir Putin após a cimeira do Alasca não ter permitido avanços nas negociações de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

"Não tenho nenhuma mensagem para o presidente Putin, ele sabe a minha posição", afirmou Trump na Casa Branca. "Ele vai tomar uma decisão de uma maneira ou de outra, e qualquer que ela seja, nós estaremos felizes ou infelizes sobre ela. Se estivermos infelizes, vão ver coisas a acontecer", disse, de forma enigmática.

Para esta quinta-feira, segundo a Reuters, é esperado que Trump fale por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com a presidência francesa a ter avançado que haverá uma chamada entre o presidente norte-americano e vários líderes europeus.

Espera-se que a chamada aconteça após uma reunião híbrida, organizada pela França, que vai juntar cerca de 30 países.