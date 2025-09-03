Putin e Xi apanhados a discutir a imortalidade: "Órgãos humanos podem ser transplantados continuamente"

Em resposta, Xi, já fora de vista das câmaras, respondeu em chinês que "alguns preveem que neste século os humanos podem viver até 150 anos".

"No passado, as pessoas raramente viviam mais que 70 anos, mas hoje dizem que aos 70 ainda se é uma criança", disse Xi a Putin. O líder russo respondeu que os "órgãos humanos podem ser transplantados continuamente" e que "quanto mais se vive, mais jovem uma pessoa se torna, e pode até alcançar a imortalidade".

Enquanto Putin e Xi caminhavam em direção à tribuna da Praça da Paz Celestial, onde assistiram ao desfile com Kim, o tradutor de Putin pode ser ouvido a dizer em chinês que "a biotecnologia está em constante desenvolvimento".

A conversa aconteceu quando Putin e Xi caminhavam com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e com uma delegação de mais de duas dúzias de líderes estrangeiros para assistir a um desfile militar em Pequim, por ocasião o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da China, Xi Jinping, foram esta quarta-feira apanhados a discutir transplantes de órgãos e a possibilidade de os seres humanos viverem até aos 150 anos.

Kim sorria e olhava na direção de Putin e Xi, mas não é claro se a conversa estava a ser traduzida para o norte-coreano a entender. Não é possível ouvir Putin a falar russo claramente nos vídeos.

O governo russo não respondeu imediatamente às questões da Reuters. O Ministério dos negócios Estrangeiros da China e a CCTV também não responderam.

Quando Xi começou a falar, o vídeo mudou para um plano alargado da Praça da Paz Celestial, e o áudio foi cortado.

Pouco mais de 30 segundos depois, Xi, Putin e Kim reapareceram ns imagens enquanto caminhavam pelos degraus, em direção à plataforma de observação do desfile.

No evento, Xi disse a uma multidão de mais de 50 mil espectadores que o mundo enfrentava a escolha entre "paz ou guerra", enquanto inspecionava tropas e equipamentos militares de ponta, incluindo mísseis hipersónicos e drones navais.

Putin chegou à China no domingo para participar numa cimeira organizada por Pequim, que reuniu mais de 20 líderes de países não-ocidentais, incluindo o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Putin e Xi assinaram mais de 20 acordos, que vão desde a energia a inteligência artificial, e concordaram em construir um novo e importante gasoduto, sem anunciar detalhes importantes sobre o financiamento ou o preço do gás que seria enviado à China.

A conversa, transmitida em direto pela emissora estatal CCTV para outros órgãos de comunicação, incluindo a emissora estatal chinesa CGTN, a AP e a Reuters. A administração de rádio e TV da China informou que a cobertura do evento pela CCTV foi assistida 1,9 bilhão de vezes online e por mais de 400 milhões de pessoas na TV.