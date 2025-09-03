Menu
  • Noticiário das 17h
  • 03 set, 2025
Mundo

Putin e Xi apanhados a discutir a imortalidade: "Órgãos humanos podem ser transplantados continuamente"

03 set, 2025 - 16:38 • Reuters

Áudio foi cortado pouco depois da conversa ser ouvida. Xi Jinping disse que "aos 70 [anos] ainda se é uma criança" e afirmou haver quem preveja que "neste século os humanos podem viver até 150 anos".

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Presidente da China, Xi Jinping, foram esta quarta-feira apanhados a discutir transplantes de órgãos e a possibilidade de os seres humanos viverem até aos 150 anos.

A conversa aconteceu quando Putin e Xi caminhavam com Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e com uma delegação de mais de duas dúzias de líderes estrangeiros para assistir a um desfile militar em Pequim, por ocasião o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Enquanto Putin e Xi caminhavam em direção à tribuna da Praça da Paz Celestial, onde assistiram ao desfile com Kim, o tradutor de Putin pode ser ouvido a dizer em chinês que "a biotecnologia está em constante desenvolvimento".

"No passado, as pessoas raramente viviam mais que 70 anos, mas hoje dizem que aos 70 ainda se é uma criança", disse Xi a Putin. O líder russo respondeu que os "órgãos humanos podem ser transplantados continuamente" e que "quanto mais se vive, mais jovem uma pessoa se torna, e pode até alcançar a imortalidade".

Em resposta, Xi, já fora de vista das câmaras, respondeu em chinês que "alguns preveem que neste século os humanos podem viver até 150 anos".

Xi, Putin e Kim reúnem-se em marco histórico de Pequim para celebrar fim de Segunda Guerra

II Guerra Mundial

Xi, Putin e Kim reúnem-se em marco histórico de Pequim para celebrar fim de Segunda Guerra

Vários líderes internacionais marcaram presença na(...)

Kim sorria e olhava na direção de Putin e Xi, mas não é claro se a conversa estava a ser traduzida para o norte-coreano a entender. Não é possível ouvir Putin a falar russo claramente nos vídeos.

O governo russo não respondeu imediatamente às questões da Reuters. O Ministério dos negócios Estrangeiros da China e a CCTV também não responderam.

Quando Xi começou a falar, o vídeo mudou para um plano alargado da Praça da Paz Celestial, e o áudio foi cortado.

Pouco mais de 30 segundos depois, Xi, Putin e Kim reapareceram ns imagens enquanto caminhavam pelos degraus, em direção à plataforma de observação do desfile.

No evento, Xi disse a uma multidão de mais de 50 mil espectadores que o mundo enfrentava a escolha entre "paz ou guerra", enquanto inspecionava tropas e equipamentos militares de ponta, incluindo mísseis hipersónicos e drones navais.

Putin chegou à China no domingo para participar numa cimeira organizada por Pequim, que reuniu mais de 20 líderes de países não-ocidentais, incluindo o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Putin e Xi assinaram mais de 20 acordos, que vão desde a energia a inteligência artificial, e concordaram em construir um novo e importante gasoduto, sem anunciar detalhes importantes sobre o financiamento ou o preço do gás que seria enviado à China.

A conversa, transmitida em direto pela emissora estatal CCTV para outros órgãos de comunicação, incluindo a emissora estatal chinesa CGTN, a AP e a Reuters. A administração de rádio e TV da China informou que a cobertura do evento pela CCTV foi assistida 1,9 bilhão de vezes online e por mais de 400 milhões de pessoas na TV.

