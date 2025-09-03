Menu
  • Noticiário das 2h
  • 03 set, 2025
"Sweet Home Alabama": Trump anuncia mudança da sede do Comando Espacial

03 set, 2025 - 00:35 • Diogo Camilo

Mudança da agência responsável pelas operações militares para lá da atmosfera da Terra irá custar centenas de milhões de dólares e poderá levar três a quatro anos a ser concluída. A razão? O "voto por correspondência" no estado do Colorado.

Para a sua primeira aparição em público no espaço de uma semana, Donald Trump prometeu um grande anúncio. E o mesmo é a transferência da sede do Comando Espacial norte-americano do Colorado para o Alabama, contrariando uma decisão estabelecida por Joe Biden no mandato anterior.

Destacando o seu bom resultado no estado sulista nas últimas eleições, o presidente dos Estados Unidos criticou as práticas eleitorais do Colorado e lembrou a sua margem de vitória em Alabama. "Nós adoramos o Alabama. Só venci aqui por cerca de 47 pontos. Mas não acredito que isso tenha influenciado a minha decisão", afirmou Trump na Sala Oval da Casa Branca, em Washington DC.

O Comando Espacial, inaugurado em 2019 por Trump, é responsável pelas operações militares para lá da atmosfera da Terra e também está encarregue de defender os satélites norte-americanos de potenciais ameaças.

A mudança de sede significará custos de centenas de milhões de dólares e poderá levar três a quatro anos a ser concluída, estando implicados cerca de 1.700 funcionários.

O problema do Colorado, segundo Trump, está não no Comando Espacial em si, mas no sistema de votação do estado: "O problema que tenho com o Colorado, um dos grandes problemas, é que fazem voto por correspondência. Eles adotaram o voto por correspondência, então eles automaticamente vão ter eleições fraudulentas", disse. No entanto, ao contrário do que disse o presidente norte-americano, no Colorado é possível votar em pessoa.

A nova sede do Comando Espacial será em Huntsville, onde está localizado o Centro de Voos Espaciais George C. Marshall da NASA e onde está localizada uma base operacional da Lockheed Martin, empresa fabricante de produtos aeroespaciais.

