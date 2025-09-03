Trump diz que China, Rússia e Coreia do Norte conspiram contra os EUA, Kremlin nega

“Muitos americanos morreram na busca da China pela vitória e pela glória. Espero que eles sejam honrados e lembrados pela sua bravura e sacrifício”, continuou.

Trump relembrou ainda “o enorme apoio e 'sangue' que os Estados Unidos da América deram à China para ajudá-la a garantir a sua liberdade contra um invasor estrangeiro muito hostil”, durante a Segunda Guerra Mundial.

“Que o Presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um dia de celebração grandioso. Por favor, transmita os meus calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América ”, escreveu o Presidente norte-americano na rede social Truth Social, enquanto decorria o evento militar, em Pequim.

Em reação à participação de Vladimir Putin e Kim Jong-un na grande parada militar que se realizou esta quarta-feira, em Pequim, Donald Trump disse que a China, a Rússia e a Coreia do Norte estão a conspirar contra os Estados Unidos da América.

Putin diz que Trump tem sentido de humor

Na resposta, Putin declarou que Trump demonstra sentido de humor ao sugerir uma conspiração contra os Estados Unidos.

O Presidente russo sublinhou que todos os países com quem conversou durante a visita à China apoiam a cimeira EUA-Rússia, realizada no mês passado, no Alasca, e estão esperançados que as conversações possam ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia.

Questionado sobre as declarações de Trump pela televisão estatal russa, Yuri Ushakov, assessor do Kremlin negou a acusação de conspiração e sugeriu que Trump pudesse estar a ser irónico.

“Gostaria de dizer que ninguém conspirou, ninguém planeou nada, não houve conspirações”, disse Ushakov. “Ninguém sequer teve esse pensamento – nenhum dos três líderes teve tal pensamento”, respondeu.

Yuri Ushakov acrescentou que “compreendem o papel desempenhado pela atual administração do Presidente Trump e pelo próprio Presidente Trump na atual situação internacional”.

Para celebrar os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Presidente chinês, Xi Jinping, organizou uma parada militar em Pequim.

Entre os cerca de 25 líderes mundiais que marcaram presença, estava o líder da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Foi a primeira vez que os três líderes foram vistos juntos.

O espetáculo de exibição de equipamento militar na Praça de Tiananmen durou mais de uma hora. No final foram libertadas 80 mil pombas, um sinal de paz.

Durante o evento, o Presidente chinês declarou que “a humanidade enfrenta novamente a escolha entre a paz ou a guerra, o diálogo ou o confronto, ganho mútuo ou soma zero”.

De acordo com a agência Reuters, Xi Jinping assegurou que a China “está firmemente do lado certo da história”.