UE diz que reunião de Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un desafia ordem internacional

03 set, 2025 - 17:47 • Lusa
A reunião em Pequim dos dirigentes chinês, Xi Jinping, russo, Vladimir Putin, e norte-coreano, Kim Jong-un, é um “desafio direto” à ordem internacional, declarou esta quarta-feira a chefe da diplomacia da UE.
Este encontro não envia apenas “sinais anti-ocidentais”, como também representa um “desafio direto ao sistema internacional baseado em regras e não é apenas uma questão de simbolismo”, afirmou Kaja Kallas à imprensa, em Bruxelas.
Xi Jinping chegou esta manhã (hora local) à Porta de Tiananmen, em Pequim, acompanhado por Vladimir Putin e Kim Jong-un para o início da parada militar que assinalou o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.
Os três líderes subiram juntos à tribuna de honra, depois de terem saudado individualmente cinco veteranos da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos.
Mundo
Áudio foi cortado pouco depois da conversa ser ouv(...)
“Não é apenas simbólico. A guerra da Rússia na Ucrânia é apoiada pela China. São realidades que a Europa deve encarar”, acrescentou a antiga primeira-ministra da Estónia, no início de uma conferência de imprensa, em Bruxelas, da Comissão Europeia sobre o acordo comercial com os países do Mercosul.
Enquanto os líderes ocidentais se reúnem para discutir a diplomacia, “uma aliança autocrática é um caminho rápido para uma nova ordem mundial”, considerou.
Kallas insistiu ainda que a Rússia não pretende pôr fim à invasão do território ucraniano.
“Portanto, precisamos de abordar as consequências disto. Para a Europa só pode significar uma coisa: mais apoio militar, diplomático e económico para a Ucrânia”, declarou.
No caso de uma trégua, um exército ucraniano forte é a garantia de segurança “mais sólida” para Kiev, disse.
Sobre o acordo tarifário entre os Estados Unidos e a UE, Kallas afirmou ser claro que o acordo “garante a estabilidade da maior associação comercial do mundo, previsibilidade para novos negócios e relações transatlânticas sólidas”.