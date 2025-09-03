Menu
Mundo

UE diz que reunião de Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un desafia ordem internacional

03 set, 2025 - 17:47 • Lusa

Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, insistiu que a Rússia não pretende pôr fim à invasão do território ucraniano.

A+ / A-

A reunião em Pequim dos dirigentes chinês, Xi Jinping, russo, Vladimir Putin, e norte-coreano, Kim Jong-un, é um “desafio direto” à ordem internacional, declarou esta quarta-feira a chefe da diplomacia da UE.

Este encontro não envia apenas “sinais anti-ocidentais”, como também representa um “desafio direto ao sistema internacional baseado em regras e não é apenas uma questão de simbolismo”, afirmou Kaja Kallas à imprensa, em Bruxelas.

Xi Jinping chegou esta manhã (hora local) à Porta de Tiananmen, em Pequim, acompanhado por Vladimir Putin e Kim Jong-un para o início da parada militar que assinalou o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.

Os três líderes subiram juntos à tribuna de honra, depois de terem saudado individualmente cinco veteranos da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos.

“Não é apenas simbólico. A guerra da Rússia na Ucrânia é apoiada pela China. São realidades que a Europa deve encarar”, acrescentou a antiga primeira-ministra da Estónia, no início de uma conferência de imprensa, em Bruxelas, da Comissão Europeia sobre o acordo comercial com os países do Mercosul.

Enquanto os líderes ocidentais se reúnem para discutir a diplomacia, “uma aliança autocrática é um caminho rápido para uma nova ordem mundial”, considerou.

Kallas insistiu ainda que a Rússia não pretende pôr fim à invasão do território ucraniano.

“Portanto, precisamos de abordar as consequências disto. Para a Europa só pode significar uma coisa: mais apoio militar, diplomático e económico para a Ucrânia”, declarou.

No caso de uma trégua, um exército ucraniano forte é a garantia de segurança “mais sólida” para Kiev, disse.

Sobre o acordo tarifário entre os Estados Unidos e a UE, Kallas afirmou ser claro que o acordo “garante a estabilidade da maior associação comercial do mundo, previsibilidade para novos negócios e relações transatlânticas sólidas”.

