Xi, Putin e Kim reúnem-se em marco histórico de Pequim para celebrar fim de Segunda Guerra

03 set, 2025 - 06:11 • Lusa
O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou esta quarta-feira à Porta de Tiananmen, em Pequim, acompanhado dos líderes da Rússia e da Coreia do Norte para assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.
Sobre um tapete vermelho, Xi cumprimentou individualmente os convidados para assistir ao desfile militar comemorativo, antes de subir à plataforma de observação, situada no topo da histórica porta, com vista para a Praça Tiananmen.
Vladimir Putin e Kim Jong-un flanquearam Xi durante a subida, recebendo aplausos formais dos restantes convidados. No percurso até aos seus lugares, os três líderes detiveram-se para cumprimentar cinco veteranos da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos.
A cerimónia conta com a presença de cerca de duas dezenas de líderes estrangeiros, oriundos de países que procuram estreitar ou manter boas relações com Pequim.
Donald Trump, através da rede social Truth, pronunciou-se sobre as celebrações, na tentativa de relembrar o "apoio e o sangue que os Estados Unidos deram à China para ajudar a assegurar a liberdade da China, face a um invasor hostil".
O desfile, que pretende mostrar o poderio militar chinês, inclui mísseis, caças modernos e outro equipamento de última geração, parte do qual é apresentado ao público pela primeira vez, numa altura em que a China ambiciona exercer maior influência no palco internacional.
Internamente, a comemoração visa também demonstrar o percurso de desenvolvimento do país desde o conflito. A China foi um dos principais palcos da guerra, apesar de muitas vezes relegada para segundo plano pelas narrativas centradas na frente europeia ou nos combates navais dos Estados Unidos no Pacífico. A invasão japonesa e os anos de guerra provocaram milhões de mortos entre a população chinesa.
O evento funciona igualmente como uma demonstração de força para reforçar o apoio ao Partido Comunista e ao seu líder, Xi Jinping, e como afirmação da China enquanto alternativa à ordem global estabelecida após a guerra sob liderança dos Estados Unidos.