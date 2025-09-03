Xi, Putin e Kim reúnem-se em marco histórico de Pequim para celebrar fim de Segunda Guerra

O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou esta quarta-feira à Porta de Tiananmen, em Pequim, acompanhado dos líderes da Rússia e da Coreia do Norte para assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Sobre um tapete vermelho, Xi cumprimentou individualmente os convidados para assistir ao desfile militar comemorativo, antes de subir à plataforma de observação, situada no topo da histórica porta, com vista para a Praça Tiananmen.

Vladimir Putin e Kim Jong-un flanquearam Xi durante a subida, recebendo aplausos formais dos restantes convidados. No percurso até aos seus lugares, os três líderes detiveram-se para cumprimentar cinco veteranos da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos.

A cerimónia conta com a presença de cerca de duas dezenas de líderes estrangeiros, oriundos de países que procuram estreitar ou manter boas relações com Pequim.

Donald Trump, através da rede social Truth, pronunciou-se sobre as celebrações, na tentativa de relembrar o "apoio e o sangue que os Estados Unidos deram à China para ajudar a assegurar a liberdade da China, face a um invasor hostil".