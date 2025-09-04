Falha em avião obriga Pedro Sánchez a regressar a Madrid

O avião que transportava o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para a reunião da Coligação dos Dispostos, que decorre esta quinta-feira em Paris, França, sofreu uma avaria e teve de regressar a Madrid.

De acordo com o jornal El País, o governo espanhol minimiza o imprevisto pela falha do avião oficial, detetada em pleno voo, e assinala que o primeiro-ministro espanhol participará no evento por videoconferência, tal como outros líderes, como Starmer e o próprio Donald Trump.

O objetivo da reunião, que contará com a presença de Volodymyr Zelensky e será presidida pelo presidente francês Emmanuel Macron, e também pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer — com quem o primeiro-ministro espanhol se encontrou na quarta-feira em Londres —, será fazer um balanço das garantias de segurança para Kiev após o aumento das hostilidades russas nas últimas semanas.

A reunião também deverá discutir como aumentar a pressão sobre Moscovo.

O evento decorrerá à porta fechada, prevendo-se que os vários líderes possam realizar conferências de imprensa, a partir das 15h00.