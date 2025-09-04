Manuel Poêjo Torres: "Aliança Atlântica está fragmentada em diferentes blocos de interesse"

Manuel Poêjo Torres, comentador de assuntos internacionais da Renascença, diz que "A Europa e a Aliança Atlântica, neste momento, está fragmentada em diferentes blocos de interesse".

Esta quarta-feira realiza-se uma reunião entre Zelensky e vários líderes europeus, num cenário em que "uns têm interesse em defender imediatamente a posição dos ucranianos oferecendo essas garantias, outros, provavelmente mais realistas, compreendem que mesmo na colocação dessas garantias de segurança nada evitará que a Rússia não volte a atacar a Ucrânia com ou sem a presença de uma força multinacional".

A reunião entre a Ucrânia e os líderes europeus visa "apresentar um plano de defesa e de garantias de segurança a Zelensky, tentando promover um plano multinacional de proteção a este Estado", mas pode ser apenas "um alinhamento ideológico entre a França e o Reino Unido" sem a presença dos "dois dos mais importantes Estados a nível militar", os Estados Unidos da América e a Rússia.

Neste encontro, que se realiza em Paris, participam "todos os membros que estiveram presentes nesta reunião na sala oval com o presidente Trump", à exceção do homólogo norte-americano, que se junta depois da reunião a Macron e a Zelensky para uma conversa.

"As nações têm de conversar umas com as outras", sublinha o investigador, face a uma fragmentação ideológica da europa que, se levar à "disrupção desta união entre as famílias políticas europeias, então esse é o dia em que provavelmente a União Europeia fragmenta-se, em que a discórdia instala-se na Aliança Atlântica, esse é o dia, provavelmente, em que será um glorioso dia para a Rússia poder atacar e voltar a conquistar territórios que no passado já controlou".

A prioridade da comunidade internacional tem de ser, para Poêjo Torres, a "criação de um momento de fragilidade russa para que a Ucrânia consiga defender um acordo de cessar-fogo", tendo em conta que "aquilo que foi discutido no Alasca entre Putin e Trump foi um acordo que só promove os interesses da Rússia".

O professor e investigador refere que "o planeamento de defesa da NATO não produz o efeito necessário para realizar uma dissuasão ativa das campanhas de guerra híbrida entre a Rússia sobre os territórios europeus".

Neste momento, Zelensky compreende que se encontra numa posição de "refém, não apenas dos interesses da Rússia, mas também dos interesses da população europeia e que, neste momento, prefere garantir que não perde tudo e que garante, pelo menos, um apoio militar multinacional pós cessar fogo no seu território".

Poêjo Torres refere que a discórdia diplomática face à Guerra da Ucrânia pode promover políticas mais extremistas: "Temos o partido de Le Pen na França a ganhar intenções de voto, temos a FD na Alemanha a ganhar expressão eleitoral e depois, claro, temos o Reino Unido sob pressão sociopolítica para fazer modificações àquilo que são as suas posições de esquerda relativamente às políticas de imigração, mas pode ter um reflexo direto sobre a sua posição na política dos negócios estrangeiros, como o senhor Farage já demonstrou tantas vezes".

Esta reunião acontece num momento em que a ofensiva russa se acentua, com ataques em várias cidades ucranianas. Segundo o investigador, o "Institute for Science and International Security, entre janeiro e agosto, monitorizou vários ataques russos à Ucrânia. E o que os dados mostram é que entre janeiro e julho deste ano, o número de ataques, a precisão dos ataques e o sucesso dos ataques russos têm vindo a aumentar mensalmente, em frequência, em intensidade e em sucesso".

"Se a Rússia não for travada hoje, este desenvolvimento vai catapultar os ganhos operacionais russos para um nível insustentável, porque a Ucrânia não consegue desenvolver sistemas de defesa em escala e em sucesso de implementação dessa rede, ao mesmo tempo que os russos desenvolvem os seus sistemas de ataque", reflete o investigador.

"Neste momento, é necessário garantir que existem as condições no terreno que levem a um cessar-fogo, que levem a um acordo de paz, mas que esse acordo de paz não impossibilita a Ucrânia de se continuar a defender daquilo que é uma estratégia e uma política e uma visão russa muito bem definida, que foi definida há mais de 20 anos atrás, que está a ser executada desde que Putin chegou ao governo", remata.