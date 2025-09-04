Menu
  04 set, 2025
Mundo

Morreu Giorgio Armani, estilista italiano e fundador da Armani

04 set, 2025 - 14:25 • Reuters

As causas da morte ainda não são conhecidas.

O estilista italiano Giorgio Armani morreu, informou a empresa esta quinta-feira. As causas da morte ainda não são conhecidas.

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", disse a casa de moda em comunicado.

Armani, aos 91 anos, era sinónimo de estilo e elegância italianos modernos, combinando o talento de um estilista com a perspicácia de um empresário, comandando uma empresa que faturava cerca de 2,3 mil milhões de euros por ano.

Giorgio Armani estava doente há algum tempo e foi forçado a abandonar os desfiles do grupo na Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, a primeira vez na carreira que perdeu um de seus eventos de passarela.

Conhecido como "Re Giorgio" — Rei Giorgio — o estilista era famoso por supervisionar cada detalhe das coleções e cada aspecto do negócio, desde a publicidade até o penteado das modelos antes de entrarem na passarele.

