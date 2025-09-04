Menu
  Noticiário das 11h
  • 04 set, 2025
Parlamento Europeu associa-se a luto de Portugal com as bandeiras a meia haste

04 set, 2025 - 10:40 • Olímpia Mairos

O Parlamento Europeu tem, esta quinta-feira, as bandeiras a meia haste em Bruxelas, Estrasburgo e Lisboa, asociando-se ao luto português após o acidente com o Elevador da Glória.

Nas redes sociais, Roberta Metsola, fala de um acidente trágico que abalou profundamente a Europa.

"O acidente trágico no Elevador da Glória abalou profundamente a Europa. O Parlamento Europeu acompanha Portugal no seu luto nacional, com as suas bandeiras a meia haste", escreve a presidente da instituição, Roberta Metsola, na Rede Social X.

O número de vítimas mortais na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, subiu esta madrugada para 17. A informação foi avançada por Margarida Santos Martins da Proteção Civil de Lisboa que não adiantou a nacionalidade das vítimas.

Já sobre os feridos, a proteção civil revela que há quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um suíço, um canadiano e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro dos feridos.

O guarda-freio da composição é, para já, a única vítima mortal identificada. O balanço foi atualizado pela Polícia Judiciária durante a madrugada desta quinta-feira, estando afastado o cenário de ação criminosa.

Veja o vídeo: Descarrilamento mortal no elevador da Glória

Veja o vídeo: Descarrilamento mortal no elevador da Glória

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta (...)

  • Noticiário das 11h
  • 04 set, 2025
