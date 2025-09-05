Centenas de trabalhadores detidos em fábrica da Hyundai nos EUA

Centenas de trabalhadores foram detidos numa operação em larga escala das autoridades norte-americanas, numa fábrica de baterias para carros da Hyundai em construção no estado da Geórgia.

A intervenção levou à suspensão das obras naquele que é um dos principais investimentos da construtora automóvel sul-coreana nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades de imigração norte-americanas, cerca de 475 trabalhadores foram detidos, o que marca a maior operação de fiscalização num único local na história do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS). A administração do Presidente Donald Trump tem intensificado o controlo sobre a imigração ilegal, numa estratégia que tem perturbado diversas empresas em todo o país — apesar da política da Casa Branca de incentivar o investimento estrangeiro. Coreia do Sul lamenta detenções e faz aviso O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul expressou profundo pesar e preocupação face à megaoperação levada a cabo pelas autoridades norte-americanas.

“As atividades económicas das nossas empresas a investir nos Estados Unidos, bem como os interesses dos nossos cidadãos, não devem ser indevidamente violados no decurso da aplicação da lei norte-americana”, declarou o porta-voz do ministério, Lee Jae-woong, numa nota oficial divulgada esta sexta-feira. As detenções podem agravar as tensões diplomáticas entre Washington e Seul, num momento sensível em que ambos os países discutem os termos de um acordo comercial que envolve investimentos superiores a 350 mil milhões de dólares. Apenas no mês passado, a Coreia do Sul comprometeu-se com 150 mil milhões de dólares em investimentos nos EUA, incluindo 26 mil milhões provenientes da Hyundai Motor, durante uma cimeira entre os líderes das duas nações. De acordo com o DHS, os trabalhadores agora detidos encontravam-se ilegais no país, por entrada irregular ou por permanência após o vencimento dos vistos. A investigação decorreu ao longo de vários meses, explicou Steven Schrank, agente especial responsável pela operação no estado da Geórgia, durante uma conferência de imprensa. “Isto não foi uma operação de imigração em que os agentes entram, cercam o edifício e levam as pessoas em autocarros”, afirmou Schrank, acrescentando que havia uma rede de subcontratados envolvida na obra.