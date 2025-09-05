Putin reage a Macron: "Quaisquer tropas ocidentais na Ucrânia serão alvos legítimos"

O aviso surgiu durante uma conferência em Vladivostok, e depois de o Presidente francês ter afirmado que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra, incluindo uma força internacional em terra, no mar e no ar.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que eventuais tropas ocidentais enviadas para a Ucrânia serão alvos legítimos para Moscovo atacar.

A Rússia há muito que argumenta que uma das razões para entrar em guerra na Ucrânia foi impedir que a NATO admitisse Kiev como membro e colocasse as suas forças na Ucrânia.

“Portanto, se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante as operações militares, partimos do princípio de que estas serão alvos legítimos para destruição, disse Putin num fórum económico em Vladivostok.

“E se forem tomadas decisões que conduzam à paz, a uma paz duradoura, então simplesmente não vejo qualquer sentido na sua presença no território da Ucrânia, ponto final”, acrescentou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Presidente ucraniano tem vindo a pedir uma reunião direta com Putin para pôr fim à guerra, mas o Presidente russo disse, esta sexta-feira, que não faz muito sentido reunir com Volodymyr Zelensky, destacando que “será praticamente impossível chegar a um acordo com o lado ucraniano sobre questões-chave”.

O líder russo reiterou, no entanto, a oferta que fez no início desta semana para receber Zelensky para conversas em Moscovo.

“Estou pronto, por favor, venha, nós forneceremos condições de trabalho e segurança, uma garantia de 100%”, disse Putin.