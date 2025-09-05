Starmer faz remodelação no Governo após escândalo fiscal da número dois

A número dois do Governo britânico demitiu-se esta sexta-feira, depois de ter admitido evitado cerca de 45 mil euros em impostos sobre uma casa que comprou no início do ano.

Como resposta, Keir Starmer aproveitou para fazer uma mini-remodelação ao executivo britânico: foi nomeado para o cargo de vice-primeiro-ministro David Lammy, anterior ministro dos Negócios Estrangeiros. Para o seu lugar foi Yvette Cooper, a anterior ministra da Administração Interna. Para este cargo foi nomeada Shabana Mahmood, que ocupava o lugar de secretária de Estado da Justiça.

Em causa está um escândalo fiscal, no qual Angela Reyner admitiu que pagou menos imposto de selo do que o devido na compra de uma segunda habitação, avaliada em 800 mil euros (mais de 900 mil euros) em Hove, no sul de Inglaterra.

A ex-governante pagou em maio 30 mil libras (cerca de 35 mil euros) de imposto de selo, quando deveria ter pagado mais do dobro - cerca de 70 mil libras, ou mais de 80 mil euros. Os seus advogados terão instruído Reyner de que o imóvel não seria uma segunda habitação, já que a casa de família pertence a um fundo fiduciário para o seu filho com deficiências.

Com o erro no pagamento de imposto, Reyner violou o código ministerial, o que obrigou à sua saída do governo de Starmer. Na carta de demissão, pediu desculpa ao primeiro-ministro: "Lamento profundamente a minha decisão de não procurar aconselhamento tributário especializado adicional", indicou, deixando também o cargo de vice-líder do Partido Trabalhista.

O escândalo vem agora colocar mais pressão sobre Starmer e o seu Governo, numa altura em que o Reform UK de Nigel Farage lidera as sondagens.