Reino Unido

Starmer faz remodelação no Governo após escândalo fiscal da número dois

05 set, 2025 - 20:47 • Diogo Camilo

Angela Reyner está de saída, depois de ter admitido que pagou menos cerca de 45 mil euros em imposto de selo sobre uma casa que comprou no início do ano. Primeiro-ministro mudou três ministros de cargo, mas mantém pessoas de confiança no executivo.

A número dois do Governo britânico demitiu-se esta sexta-feira, depois de ter admitido evitado cerca de 45 mil euros em impostos sobre uma casa que comprou no início do ano.

Como resposta, Keir Starmer aproveitou para fazer uma mini-remodelação ao executivo britânico: foi nomeado para o cargo de vice-primeiro-ministro David Lammy, anterior ministro dos Negócios Estrangeiros. Para o seu lugar foi Yvette Cooper, a anterior ministra da Administração Interna. Para este cargo foi nomeada Shabana Mahmood, que ocupava o lugar de secretária de Estado da Justiça.

Em causa está um escândalo fiscal, no qual Angela Reyner admitiu que pagou menos imposto de selo do que o devido na compra de uma segunda habitação, avaliada em 800 mil euros (mais de 900 mil euros) em Hove, no sul de Inglaterra.

A ex-governante pagou em maio 30 mil libras (cerca de 35 mil euros) de imposto de selo, quando deveria ter pagado mais do dobro - cerca de 70 mil libras, ou mais de 80 mil euros. Os seus advogados terão instruído Reyner de que o imóvel não seria uma segunda habitação, já que a casa de família pertence a um fundo fiduciário para o seu filho com deficiências.

Com o erro no pagamento de imposto, Reyner violou o código ministerial, o que obrigou à sua saída do governo de Starmer. Na carta de demissão, pediu desculpa ao primeiro-ministro: "Lamento profundamente a minha decisão de não procurar aconselhamento tributário especializado adicional", indicou, deixando também o cargo de vice-líder do Partido Trabalhista.

O escândalo vem agora colocar mais pressão sobre Starmer e o seu Governo, numa altura em que o Reform UK de Nigel Farage lidera as sondagens.

Tópicos
