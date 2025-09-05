Menu
Trump quer renomear o Departamento de Defesa como "Departamento da Guerra"

05 set, 2025 - 00:49 • Fábio Monteiro com Reuters

Donald Trump pretende alterar o nome do Departamento de Defesa para "Departamento da Guerra", numa decisão que visa reforçar a "ética guerreira" e que deverá ser oficializada por ordem executiva esta sexta-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar na sexta-feira uma ordem executiva para mudar o nome do Departamento de Defesa para "Departamento da Guerra", informou um responsável da Casa Branca.

Segundo um comunicado da Casa Branca, a ordem permitirá que o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e outros altos responsáveis usem títulos secundários como "Secretário da Guerra" ou "Subsecretário da Guerra" em documentos e comunicações oficiais.

"Não se trata apenas de palavras — trata-se da ética guerreira", justificou Hegseth, defendendo a iniciativa como uma forma de reforçar o espírito combativo das forças armadas.

A mudança exige aprovação do Congresso, mas os republicanos, que detêm uma maioria apertada no Senado e na Câmara dos Representantes, não deverão apresentar resistência.

A alteração do nome, que poderá implicar custos na ordem das centenas de milhões de dólares (aproximadamente 930 milhões de euros), inclui a substituição de sinalética, papel timbrado e outros materiais em todas as instalações militares dos EUA, incluindo no estrangeiro.

O Departamento de Defesa dos EUA chamava-se originalmente Departamento da Guerra, designação usada até 1949, altura em que o nome foi alterado para refletir uma postura mais focada na prevenção de conflitos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial.

"Vamos simplesmente avançar. Tenho a certeza de que o Congresso apoiará, se for necessário... Defesa é demasiado defensivo. Queremos ser defensivos, mas também ofensivos, se for preciso", disse Trump no mês passado, reiterando a intenção de renomear o organismo.

