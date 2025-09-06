Donald Trump oficializa o regresso do Departamento de Guerra dos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou oficialmente na sexta-feira a mudança do nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, o antigo nome que teve de 1789 a 1947.

"Penso que é um nome mais apropriado, especialmente tendo em conta a situação atual do mundo. Temos as forças armadas mais fortes do mundo", sublinhou Trump na Casa Branca, ao assinar a ordem executiva que estabelece o regresso da entidade ao seu antigo nome.



O republicano justificou a mudança, planeada há algumas semanas, porque, observou, sob esse nome os Estados Unidos "alcançaram algumas das suas maiores vitórias militares", numa referência às vitórias norte-americanas na 1.ª e na 2.ª Guerra.

Trump acrescentou que a sua decisão permite "abraçar esta grande linhagem".

Ainda não se sabe se o Congresso terá de aprovar a mudança do nome do departamento, noticiou a agência Efe. Questionado sobre isso, Trump admitiu que não sabia: "Mas vamos descobrir", prometeu.

Durante a apresentação do regresso do Departamento de Guerra, Trump foi acompanhado pelo secretário responsável pelo departamento, Pete Hegseth, e pelo general Dan Caine, Chefe do Estado-Maior Conjunto.

Momentos após a assinatura da mudança, o 'site' do departamento atualizou o seu nome, e os oficiais do Exército alteraram as letras na placa na fachada do Pentágono para "Departamento de Guerra", em vez de Defesa.

Hegseth insistiu que "não se trata apenas de mudar o nome, trata-se de restaurar o espírito guerreiro" do Exército dos EUA.

Caine, por sua vez, prometeu a Trump que "o Departamento de Guerra lutará de forma decisiva, não em conflitos intermináveis".

"Vai lutar para ganhar, não para evitar perder. Vamos passar para a ofensiva, não apenas para a defensiva", acrescentou.

A ideia de restaurar o Departamento de Guerra foi mencionada pela primeira vez pelo Governo em março, quando Pete Hegseth levantou a questão, mas sem especificar se a iniciativa implicaria mudanças estruturais nas operações do Pentágono.

O Departamento de Guerra foi o nome oficial das Forças Armadas dos EUA até 1947, quando foi reformado e renomeado Departamento de Defesa como parte de uma estratégia mais diplomática durante a Guerra Fria.