Governo britânico descarta eleições antecipadas após demissão da número dois

O Governo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, rejeitou este sábado a possibilidade de convocar eleições antecipadas, após a demissão forçada da número dois do executivo, Angela Rayner, que precipitou uma remodelação ministerial.

O anterior secretário de Estado do Tesouro Darren Jones, agora nomeado ministro de Estado, rejeitou que o executivo esteja em crise e garantiu, em declarações à televisão Sky News, que o Partido Trabalhista não se vai dividir nem convocar eleições antecipadas.

A antecipação das eleições legislativas foi sugerida na sexta-feira pelo líder do partido populista de direita Reform UK, Nigel Farage, na sequência da saída de Angela Rayner.

Farage disse aos seus apoiantes, durante a conferência anual do seu partido, que deveriam preparar-se para as eleições por volta de 2027, em vez da data prevista para 2029.

"Nigel Farage está errado. O Partido Trabalhista não se vai dividir e não haverá eleições antecipadas", assegurou Darren Jones.

O membro do Partido Trabalhista afirmou que o primeiro-ministro há muito que desejava fazer mudanças no seu Governo, explicando que a saída de Rayner "simplesmente acelerou" as reformas ministeriais.

O primeiro-ministro anunciou várias mudanças na sexta-feira, após a demissão da sua vice-primeira-ministra devido a uma controvérsia sobre a sua situação fiscal.

A saída de Rayner, uma figura de destaque da esquerda, deixou vagas estratégicas que Starmer explorou para tentar fortalecer o seu projeto político face à queda do apoio ao Governo mostrada pelas sondagens.

Rayner renunciou ao cargo de ministra da Habitação e vice-líder do Partido Trabalhista após um relatório ter concluído que, embora tenha agido de boa-fé, tinha violado o código de ética ao não procurar aconselhamento jurídico adequado ao adquirir uma segunda casa, pagando, assim, impostos abaixo do devido.

Entre as principais mudanças, David Lammy, até agora ministro dos Negócios Estrangeiros, tornou-se vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, enquanto Yvette Cooper, que chefiava o Ministério do Interior, assumiu o cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros.

Já Shabana Mahmood, que tutelava a Justiça, assumiu o Ministério do Interior, tendo a imigração como o seu principal desafio.