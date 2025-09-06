Menu
  • Noticiário das 14h
  • 06 set, 2025
Homem morre após ataque de tubarão numa praia de Sydney

06 set, 2025 - 12:48 • Reuters

Esta é a primeira morte por ataque de tubarão na cidade mais populosa da Austrália desde fevereiro de 2022.

Um surfista morreu depois de ter sido atacado por um tubarão numa praia de Sydney, informou a polícia este sábado. Este foi o primeiro incidente deste tipo em mais de três anos e meio, levando ao encerramento de várias praias.

A vítima, ainda não identificada, foi atacada a cerca de 100 metros da costa enquanto surfava com amigos pouco depois das 10h00 na praia de Long Reef, no norte da capital do estado australiano de Nova Gales do Sul, informou a polícia.

“Foi retirado do mar e levado para terra, no entanto, morreu no local”, refere o comunicado, acrescentando que a vítima sofreu ferimentos críticos.

Duas partes de uma prancha de surf foram recuperadas e levadas para análise.

As autoridades ainda não determinaram a espécie de tubarão responsável pelo ataque, mas nadadores-salvadores estão a patrulhar a área em motas de água em busca do tubarão, informou a Câmara Municipal das Northern Beaches em comunicado.

Esta é a primeira morte por ataque de tubarão na cidade mais populosa da Austrália desde fevereiro de 2022, quando um nadador morreu ao largo de uma praia, tornando-se a primeira vítima mortal em Sydney desde 1963.

Em 2025 já ocorreram outros três ataques fatais de tubarão na Austrália, segundo dados do operador estatal do Zoo de Taronga, em Sydney. Em março, um surfista foi morto por um tubarão em águas pouco profundas numa praia remota da Austrália Ocidental.

