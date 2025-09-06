Israel emite aviso de evacuação da cidade de Gaza

06 set, 2025 - 10:10 • João Malheiro
O exército israelita emitiu este sábado um aviso de evacuação da cidade de Gaza, pedindo a todos que se encontram no local para o abandonar.
Um porta-voz do IDF, citado pela Reuters, aconselha a todos os residentes da cidade de Gaza para se deslocarem a sul, numa área designada perto da costa de Khan Younis.
Israel garante que esta será uma "zona humanitária", com comida, assistência médica e abrigos.
O aviso surge na sequência de um conjunto de operações militares com o objetivo final de controlar totalmente a cidade de Gaza. Atualmente, o exército israelita alega controlar metade.
De acordo com o primeiro-ministro de Israel, a captura da cidade de Gaza é essencial para derrotar o Hamas.
Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.
De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.
A 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500 mil pessoas se encontram numa situação catastrófica.