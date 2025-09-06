Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra Israel-Hamas

Israel emite aviso de evacuação da cidade de Gaza

06 set, 2025 - 10:10 • João Malheiro

Israel garante que os cidadãos podem dirigir-se para uma "zona humanitária", com comida, assistência médica e abrigos.

A+ / A-

O exército israelita emitiu este sábado um aviso de evacuação da cidade de Gaza, pedindo a todos que se encontram no local para o abandonar.

Um porta-voz do IDF, citado pela Reuters, aconselha a todos os residentes da cidade de Gaza para se deslocarem a sul, numa área designada perto da costa de Khan Younis.

Israel garante que esta será uma "zona humanitária", com comida, assistência médica e abrigos.

O aviso surge na sequência de um conjunto de operações militares com o objetivo final de controlar totalmente a cidade de Gaza. Atualmente, o exército israelita alega controlar metade.

De acordo com o primeiro-ministro de Israel, a captura da cidade de Gaza é essencial para derrotar o Hamas.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.

A 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500 mil pessoas se encontram numa situação catastrófica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 06 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas