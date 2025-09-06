Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 07 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Objeto não identificado cai no leste da Polónia

06 set, 2025 - 19:10 • Olímpia Mairos , com Reuters

De acordo com a estação de rádio polaca RMF FM, o objeto terá caído a cerca de 500 metros de edifícios.

A+ / A-

Um objeto não identificado, provavelmente um drone, caiu perto da aldeia de Majdan-Sielec, no leste da Polónia, avançou este sábado a Reuters, citando a emissora privada polaca RMF FM.

De acordo com a estação de rádio, o objeto terá caído a cerca de 500 metros de edifícios.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Polónia está em alerta máximo para objetos que entram no seu espaço aéreo desde que um míssil ucraniano perdido atingiu uma aldeia no sul da Polónia em 2022, matando duas pessoas, poucos meses após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Recorde-se que em agosto, um drone caiu num campo de milho perto de Osiny, na região de Lublin, a cerca de 100 quilómetros de Varsóvia.

A explosão do drone, que o Ministério Público polaco disse ter tido origem provável na Bielorrússia, não causou vítimas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 07 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas