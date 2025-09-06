Objeto não identificado cai no leste da Polónia

Um objeto não identificado, provavelmente um drone, caiu perto da aldeia de Majdan-Sielec, no leste da Polónia, avançou este sábado a Reuters, citando a emissora privada polaca RMF FM.

De acordo com a estação de rádio, o objeto terá caído a cerca de 500 metros de edifícios.

A Polónia está em alerta máximo para objetos que entram no seu espaço aéreo desde que um míssil ucraniano perdido atingiu uma aldeia no sul da Polónia em 2022, matando duas pessoas, poucos meses após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Recorde-se que em agosto, um drone caiu num campo de milho perto de Osiny, na região de Lublin, a cerca de 100 quilómetros de Varsóvia.

A explosão do drone, que o Ministério Público polaco disse ter tido origem provável na Bielorrússia, não causou vítimas.