Trump vai receber cimeira do G20 de 2026 numa das suas propriedades na Flórida

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que a cimeira de lideres do G20 de 2026 vai decorrer numa das propriedades da sua família, em Miami, acrescentando que não vai comparecer na reunião deste ano, na África do Sul.

"Não ganharemos dinheiro nenhum com isto", garantiu o Presidente dos EUA, ao anunciar a cimeira no complexo hoteleiro e de golfe Doral, em Miami, Florida.

Donald Trump confirmou também que não vai comparecer na cimeira marcada para novembro na África do Sul, país que acusa de perseguir pessoas brancas.

O chefe de Estado norte-americano especificou que o seu vice-presidente, J.D. Vance, representará os Estados Unidos neste encontro de chefes de Estado e de Governo dos países mais desenvolvidos do mundo.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump quis acolher uma cimeira do G7 no mesmo local, mas desistiu no meio de uma onda de acusações de corrupção.

"Será realmente magnífico", garantiu o bilionário de 79 anos aos jornalistas no Sala Oval, referindo que o imóvel fica perto do aeroporto e assegurando que "cada país terá o seu próprio edifício".

Donald Trump disse ainda que gostaria que o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente chinês, Xi Jinping, participassem no encontro do próximo ano.

Na quinta-feira, a África do Sul pediu à China o adiamento de exercícios com navios de guerra chineses e russos nas águas sul-africanas a coincidir com a cimeira do G20, perante o convite para a presença de Donald Trump.

O Departamento de Defesa do governo sul-africano disse num comunicado que o pedido à China para adiar os exercícios navais é para garantir que "não afetassem os trabalhos logísticos, de segurança e outros associados à presidência sul-africana do G20".

A África do Sul realiza exercícios navais conjuntos com a China e a Rússia — seus parceiros no bloco BRICS — a cada dois anos, e os exercícios programados para o final de novembro faziam parte desse acordo.

A China lidera os exercícios deste ano, que serão realizados em águas sul-africanas, desconhecendo-se para já se Pequim aceitou o pedido para os adiar.

O Presidente da China, Xi Jinping, deve participar da cimeira do G20 ao lado dos líderes da França, Alemanha, Reino Unido e outros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente não comparecerá devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional relacionado com a guerra na Ucrânia, que a África do Sul, como signatária dos estatutos do tribunal, teria de executar.

A China exibiu o seu poderio militar numa grande parada em Pequim na quarta-feira, marcando o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e Putin participou na parada ao lado de Xi.

Os exercícios navais anteriores da África do Sul com a China e a Rússia aumentaram a tensão diplomática com nações ocidentais, incluindo com os EUA.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse, após uma reunião tensa com Trump na Casa Branca em maio, que o Presidente dos EUA participaria da cúpula do G20.

Mas Trump disse em julho que estava a considerar não comparecer, acusando o Governo sul-africano de adotar políticas contra a população branca do país e uma postura antiamericana na política externa.