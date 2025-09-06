Zelensky acusa Moscovo de lançar milhares de bombas e drones quando se diz disponível para negociar

O Presidente ucraniano acusou este sábado a Rússia de lançar mais de 1.300 drones, 900 bombas teleguiadas e 50 mísseis desde o início de setembro, apesar de se ter declarado disponível para negociar o fim da guerra.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Volodymyr Zelensky adiantou que, na noite passada, a Rússia voltou a atacar infraestruturas civis na Ucrânia, acrescentando que durante a primeira semana deste mês, os russos atacaram as regiões de Chernigov, Kharkov, Odessa, Kherson, Kiev, Zaporijia, Dnipro, Kirovohrad, Khmelnytsky, Zhytomyr, Volhynia, Ivano-Frankivsk, Rivne e Lviv.

“As explosões tiveram repercussões em praticamente todas as regiões da Ucrânia”, disse.

“A Rússia continua a prolongar esta guerra e procura transformar a diplomacia numa farsa absoluta. E isto deve ser enfrentado com uma resposta unida: perante os ataques e a destruição, perante o desprezo pelos esforços diplomáticos e pelo diálogo civilizado”, defendeu Zelensky.

O Presidente ucraniano considerou ainda que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, “tem toda a razão” ao afirmar que são necessárias restrições efetivas ao comércio de petróleo e gás russo para recolocar a diplomacia nos carris.

“Temos de reforçar a pressão das sanções, aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia e garantir que invasões como esta, não se repitam no futuro”, considerou.

“Uma paz duradoura exige garantias de segurança reais e funcionais”, acrescentou, referindo-se às negociações que mantém com os seus parceiros ocidentais para um novo pacote de sanções e o subsequente apoio a um cessar-fogo para garantir o cumprimento.

Os dois oponentes concordaram, nos últimos dias, com a proposta do Presidente norte-americano de se encontrarem ao vivo, apesar das dificuldades em definirem um local para a reunião.