  Noticiário das 22h
  07 set, 2025
Autoridades do Havai declaram estado de emergência com avanço de furacão Kiko

07 set, 2025 - 18:12 • Lusa

Embora se preveja que o fenómeno meteorológico passe e continue a enfraquecer durante os próximos dois dias, poderá afetar as zonas costeiras com precipitações fundamentalmente isoladas.

As autoridades do Estado do Havai, nos Estados Unidos, declararam hoje o estado de emergência à medida que o furacão "Kiko" avança, aproximando-se do norte do arquipélago com fortes rajadas de vento.

A governadora interina do estado, Sylvia Luke, indicou que são esperadas fortes precipitações e ondas de grande dimensão, especialmente na segunda-feira, apesar de o furacão ter enfraquecido ligeiramente, sendo diminuído para a categoria 3, de acordo com informações recolhidas pela rede ABC.

No sábado, o furacão, de categoria 4, estava a cerca de 1,6 quilómetros da cidade de Hilo, na Ilha Grande, com ventos de perto de 215 quilómetros por hora, de acordo com dados da agência meteorológica dos Estados Unidos.

