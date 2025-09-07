Menu
Greve no metro de Londres perturba deslocação a milhões de passageiros

07 set, 2025 - 22:57 • Lusa

A operadora Transport for London (TFL), que administra o conhecido "Tube", anunciou que haverá pouco ou nenhum serviço até quinta-feira em todas as 11 linhas.

A+ / A-

Uma greve quase total dos funcionários do metro de Londres que começou hoje, e deve continuar até quinta-feira, está a perturbar o transporte de milhões de pessoas na capital britânica.

A operadora Transport for London (TFL), que administra o conhecido "Tube", anunciou que haverá pouco ou nenhum serviço até quinta-feira em todas as 11 linhas.

Hoje várias linhas estavam paralisadas e estações fechadas devido à greve convocada pelo sindicato dos transportes RMT, envolvendo motoristas, agentes de sinalização e manutenção, num protesto contra os níveis salariais e as condições de trabalho.

Os autocarros e algumas linhas específicas, como a recente Elizabeth Line, não são afetados, segundo os responsáveis.

Esta é a primeira greve de grande dimensão no metro, que transporta até cinco milhões de passageiros por dia, desde março de 2023, quando o país estava a sofrer uma inflação muito elevada devido à guerra na Ucrânia, e os trabalhadores protestaram por aumentos salariais.

Os grevistas recusam, nomeadamente, a proposta de aumento de 3,4% da direção da TFL e exigem uma redução das horas de trabalho semanais.

Dois concertos do cantor americano Post Malone, previstos para hoje e segunda-feira no Tottenham Hotspur Stadium, foram adiados para datas posteriores.

O Live Nation UK, organizador do concerto, justificou na rede social X que "sem o serviço do metro, é impossível que as pessoas possam ir ao concerto e regressar a casa em segurança".

