  • Noticiário das 22h
  • 07 set, 2025
Israel

Homem fica ferido após impacto de drone num aeroporto no sul de Israel

07 set, 2025 - 16:49 • Lusa

O aeroporto já retomou as atividades de descolagens e aterragens após uma breve suspensão devido ao impacto do drone.

Um homem de 63 anos sofreu este domingo ferimentos ligeiros após ser atingido por estilhaços do impacto dum drone explosivo lançado pelos huthis do Iémen que caiu no terminal do Aeroporto de Ramon, no sul de Israel.

Segundo o jornal israelita Times of Israel, a informação foi avançada pela organização Estrela de David Vermelha israelita, que está também a prestar assistência a várias outras pessoas por sintomas de ansiedade.

As Forças Armadas israelitas estão a investigar este incidente e a razão pela qual não foi detetado nem foram ativadas as sirenes de alerta para o projétil, que causou principalmente danos materiais.

Outros três drones (aeronaves não tripuladas) das milícias rebeldes huthis do Iémen foram intercetados pelas Forças Aéreas israelitas durante este domingo

O aeroporto já retomou as atividades de descolagens e aterragens após uma breve suspensão devido ao impacto do drone e "uma avaliação integral da situação por todos os profissionais e serviços de segurança relevantes", indicou a Autoridade Aeroportuária de Israel.

"Após a conclusão de todos os testes de segurança, o cumprimento da regulamentação da aviação civil internacional e a aprovação final da Força Aérea, o aeroporto de Ramon foi reaberto para todas as operações, tanto partidas como chegadas", acrescentou.

