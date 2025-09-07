Menu
Primeiro-ministro do Japão demite-se

07 set, 2025 - 10:15 • João Malheiro

Maioria que apoiava o Governo nas duas câmara do parlamento dissipou-se e há um forte descontentamento dos eleitores preocupados com o custo da habitação.

O primeiro-ministro do Japão apresentou a sua demissão este domingo.

Em conferência de imprensa, Shigeru Ishiba revela que vai abandonar a liderança do Partido Liberal Democrata, a força de centro-direita que governa o país quase sem interrupção desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

À frente do Governo há menos de um ano, o antigo ministro da Defesa viu a sua maioria nas duas câmara do parlamento a dissipar-se e enfrenta forte descontentamento dos eleitores preocupados com o custo da habitação.

O partido decidiu que ia realizar na segunda-feira um voto para decidir se era necessário uma mudança de liderança extraordinária, mas agora Shigeru Ishiba acaba por antecipar a decisão.

Os liberais-democratas vão agora ter de escolher um novo líder que possa também assumir o cargo de chefe do Executivo japonês.

No entanto, devido à divisão no parlamento, não é certo que o sucessor de Shigeru Ishiba consiga receber o mandato de primeiro-ministro. Poderão ser necessárias eleições antecipadas para definir o futuro do Japão.

Tópicos
Saiba Mais
