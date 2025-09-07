Trump lança "último aviso" ao Hamas para libertar reféns israelitas

O Presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, lançou hoje um “último aviso” ao grupo islamista palestiniano Hamas para que aceite um acordo de libertação dos reféns israelitas que mantém em Gaza.

“Todos querem que os reféns voltem para casa. Todos querem que esta guerra acabe! Os israelitas aceitaram as minhas condições. É hora de o Hamas também as aceitar”, escreveu o Presidente dos Estados na rede social Truth Social.

Donald Trump disse ter avisado o Hamas sobre “as consequências de não aceitar” este acordo, alertando que esta é a “última advertência” que faz ao Hamas.

A publicação de Trump ocorre momentos depois ter sido noticiado que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, enviou na semana passada uma nova proposta ao Hamas para chegar a um acordo sobre os reféns de Gaza e sobre um cessar-fogo.

Israel atacou o Hamas, considerado organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos, após o massacre de cerca de 1.200 israelitas e do rapto de mais de duas centenas de pessoas em 7 de outubro de 2023.

A retaliação israelita já fez mais de 65 mil mortos em Gaza, segundo o Hamas.