Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump pronto para impor novas sanções contra Moscovo

07 set, 2025 - 23:33 • Lusa

Na última noite, a Rússia disparou 810 'drones' e 13 mísseis contra a Ucrânia, dos quais 747 e cinco, respetivamente, foram intercetados, de acordo com a Força Aérea ucraniana. Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou este domingo que está a considerar novas sanções contra a Rússia, após o mais recente ataque aéreo à Ucrânia, sem precedentes em magnitude.

Questionado na Casa Branca por um jornalista se estava pronto para lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia, o Presidente americano respondeu: "Sim, estou".

Na última noite, a Rússia disparou 810 'drones' e 13 mísseis contra a Ucrânia, dos quais 747 e cinco, respetivamente, foram intercetados, de acordo com a Força Aérea ucraniana. Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os 'drones' e mísseis causaram pelo menos quatro mortos e danificaram pela primeira vez o edifício onde se encontra a sede do Governo, em Kiev.

Maior ataque aéreo russo à Ucrânia mata três pessoas e destrói edifícios do governo

Maior ataque aéreo russo à Ucrânia mata três pessoas e destrói edifícios do governo

Até agora, a Rússia evitou sempre atingir edifício(...)

Este domingo de manhã, o ministro das Finanças norte-americano, Scott Bessent, garantiu que os Estados Unidos estão "prontos para aumentar a pressão" sobre a Rússia, apelando aos europeus para fazerem o mesmo.

Donald Trump ameaçou atacar os países que compram hidrocarbonetos à Rússia, a fim de minar o financiamento do seu esforço de guerra, e já impôs à Índia pesadas sobretaxas alfandegárias por esse motivo.

O Presidente americano está "muito insatisfeito" com as compras de petróleo russo por países da União Europeia, afirmou o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira.

"Se os Estados Unidos e a UE chegarem a acordo sobre mais sanções sobre direitos aduaneiros para os países que compram petróleo russo, a economia russa entrará em colapso. E isso levará o presidente Putin à mesa das negociações", insistiu hoje Scott Bessent.

Um dos principais alvos do ataque noturno russo foi Kiev, mas a Rússia também bombardeou Odessa (sul), Zaporijia (sul), Kremenchuk (centro), Kryvyi Rih (leste) e Dnipropetrovsk (leste).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas