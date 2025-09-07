Trump pronto para impor novas sanções contra Moscovo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou este domingo que está a considerar novas sanções contra a Rússia, após o mais recente ataque aéreo à Ucrânia, sem precedentes em magnitude.

Questionado na Casa Branca por um jornalista se estava pronto para lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia, o Presidente americano respondeu: "Sim, estou".

Na última noite, a Rússia disparou 810 'drones' e 13 mísseis contra a Ucrânia, dos quais 747 e cinco, respetivamente, foram intercetados, de acordo com a Força Aérea ucraniana. Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra.

Os 'drones' e mísseis causaram pelo menos quatro mortos e danificaram pela primeira vez o edifício onde se encontra a sede do Governo, em Kiev.