Aeroporto de Londres encerra terminal após "possível incidente com materiais perigosos"

08 set, 2025 - 18:58 • Ricardo Vieira

Terminal 4 do Aeroporto de Heathrow encerrado esta segunda-feira à tarde.

A+ / A-

O Terminal 4 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi evacuado esta segunda-feira na sequência de um "possível incidente com materiais perigosos", avança a Sky News.

"Por favor, não se desloquem para o Terminal 4, pois os funcionários estão a prestar assistência aos passageiros no local. Forneceremos mais informações assim que possível. Todos os outros terminais estão operando normalmente", informou Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados da Europa, na rede social X.

Segundo os bombeiros de Londres, equipas especializadas foram enviadas para o local com o objetivo de avaliar a situação.

"Os bombeiros estão a responder a um possível incidente com materiais perigosos no Aeroporto de Heathrow", indicou a corporação, acrescentando que "equipas especializadas foram destacadas para realizar uma avaliação no terreno, e parte do aeroporto foi evacuada por precaução".

Nas redes sociais, foram divulgadas imagens que mostram várias ambulâncias estacionadas junto ao Terminal 4, enquanto decorrem os trabalhos das autoridades.

Entretanto, a National Rail anunciou que os comboios estão a evitar paragens no Terminal 4, também devido à presença das equipas de emergência no local.

[Em atualização]

