As 9 medidas de Espanha "contra o genocídio em Gaza"

"Genocídio." Pedro Sánchez, que há meses evitava usar a palavra, disse-a três vezes nesta segunda-feira para se referir à ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro espanhol falava durante a apresentação das "nove medidas contra o genocídio em Gaza" aprovadas pelo Governo espanhol.

"Os números falam por si: 63 mil mortos, 159 mil feridos, 250 mil pessoas em risco de desnutrição aguda e quase dois milhões de deslocados. Metade deles são menores de idade. Isto não é defender-se, não é sequer atacar. É exterminar um povo indefeso. É violar todas as normas do direito humanitário. E, apesar disso, a comunidade internacional não tem conseguido travar esta tragédia", disse Sánchez aos jornalistas.

Entre os socialistas do PSOE, foi a ministra da Defesa, Margarida Robles, quem, em maio, usou a palavra pela primeira vez. Nessa altura, referiu-se "ao que está a acontecer em Gaza" como "um verdadeiro genocídio", numa altura em que apenas os membros do Governo ligados ao Somar o tinham feito frontalmente, para rapidamente serem desautorizados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que lembrou que Israel é um “Estado amigo de Espanha”.

Agora, por ser dita pela primeira vez pelo chefe do Governo espanhol, depois de ter aberto um debate interno dentro da coligação de esquerda (PSOE e Somar) que apoia o seu executivo, a palavra "genocídio" ganha especial peso político e ilustra uma mudança de tom no discurso de Sánchez.

Na sua declaração, o primeiro-ministro espanhol começou por recordar o sofrimento do povo judaico, o Holocausto, e o direito do povo judeu de ter um Estado próprio onde se sinta seguro, condenando os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Mas rapidamente, apontou o dedo ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Com a mesma convicção [com que condena os ataques do Hamas], o Governo de Espanha entende que uma coisa é proteger o seu país e a sua sociedade, e outra muito diferente é bombardear hospitais e matar de fome crianças inocentes."

Sánchez defendeu ainda que o plano apresentado em 2023 como "uma operação militar de resposta aos atrozes atentados terroristas do Hamas acabou por se transformar numa nova vaga de ocupações ilegais e num ataque injustificável contra a população civil palestiniana".

E recordou que este ataque já é qualificado pela relatora especial das Nações Unidas e pela maioria dos peritos como genocídio.

"Espanha, como sabem, não tem bombas nucleares, nem porta-aviões, nem grandes reservas de petróleo. Sozinhos, não podemos deter a ofensiva israelita. Mas isso não significa que deixemos de tentar. Porque há causas pelas quais vale a pena lutar, mesmo que não esteja apenas nas nossas mãos vencê-las", concluiu Sánchez, que apresentou as nove medidas concretas.