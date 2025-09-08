Atores e realizadores aderem a boicote cultural contra Israel

Mais de 1.200 atores, realizadores, argumentistas e outros profissionais do cinema comprometeram-se a não colaborar com instituições cinematográficas israelitas, alegando que estas estão “implicadas em genocídio e apartheid contra o povo palestiniano”. A notícia é avançada pelo “Guardian”.

O compromisso, tornado público esta segunda-feira pelo colectivo Film Workers for Palestine, inspira-se no boicote cultural que contribuiu para o fim do apartheid na África do Sul. O texto apela à recusa de colaboração com festivais, produtoras, canais de televisão ou salas de cinema que tenham ligações ao Governo israelita ou que, segundo os signatários, “branqueiem ou justifiquem genocídio e apartheid”.

Entre os signatários estão nomes como os realizadores Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley e Joshua Oppenheimer, bem como os atores Olivia Colman, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Riz Ahmed, Cynthia Nixon, Julie Christie e Debra Winger.

“Enquanto cineastas, atores, trabalhadores e instituições da indústria cinematográfica, reconhecemos o poder do cinema para moldar perceções. Neste momento de crise urgente, devemos fazer tudo o que pudermos para enfrentar a cumplicidade neste horror incessante”, lê-se no texto.

O guionista britânico David Farr, também signatário, justificou a sua posição com a herança familiar. “Como descendente de sobreviventes do Holocausto, estou angustiado e revoltado com as ações do Estado de Israel. O boicote cultural foi significativo na África do Sul. Será significativo agora”, afirmou.

O documento esclarece que a recusa se dirige apenas a instituições e não a indivíduos.

“O apelo é para que os trabalhadores do cinema se recusem a colaborar com instituições israelitas cúmplices das violações dos direitos humanos do povo palestiniano”, explicam os organizadores.

O compromisso identifica como entidades “implicadas” os principais festivais israelitas, como o Festival de Cinema de Jerusalém, o Haifa International Film Festival, o Docaviv e o TLVFest, por manterem parcerias com o Governo israelita.