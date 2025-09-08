Cogumelos da morte: Erin Patterson apanha prisão perpétua por três homicídios

Erin Patterson foi esta segunda-feira condenada a prisão perpétua pelo Supremo Tribunal de Vitória, na Austrália, por três crimes de homicídio e um de tentativa de homicídio, cometidos em julho de 2023.

A sentença foi proferida pelo juiz Christopher Beale, que fixou um período mínimo de 33 anos de prisão antes de Patterson poder requerer liberdade condicional.

Tendo em conta a sua idade (50 anos) e os 676 dias que já passou detida, Patterson só poderá apresentar esse pedido em 2056, quando estiver na casa dos 80 anos.

A decisão surge dois meses depois de o júri a ter considerado culpada de envenenar quatro convidados num almoço em sua casa, em Leongatha, com cogumelos altamente venenosos misturados em doses individuais de Beef Wellington.

O juiz considerou que o caso se enquadra na “categoria mais grave” de crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Patterson nunca apresentou qualquer sinal de arrependimento nem confessou os crimes.

“Tens sido mantida, na prática, em confinamento solitário contínuo durante os últimos 15 meses e há uma possibilidade substancial de continuares assim, por razões de segurança, durante anos”, disse o juiz Beale, ao justificar a decisão sobre o regime prisional.

A defesa, representada por Colin Mandy, não contestou o pedido do Ministério Público de aplicar a pena máxima prevista para homicídio no estado de Vitória.

Durante a audiência de pré-sentença, o tribunal ouviu vários testemunhos emocionais das famílias das vítimas. “Sinto-me apenas meio vivo sem ela”, disse Ian Wilkinson, único sobrevivente do almoço, ao recordar a sua mulher, Heather, uma das vítimas mortais.

O ex-marido de Patterson, Simon, também apresentou uma declaração, lida por um familiar. “[Os meus filhos] foram roubados da esperança de ter com a mãe a relação que qualquer criança naturalmente deseja”, escreveu.

A filha do casal Wilkinson, Ruth Dubois, sublinhou o impacto alargado do caso. “Horrifica-me que a nossa família esteja associada, sem ter escolha, a um comportamento tão destrutivo para a comunidade”, afirmou.

A defesa dispõe agora de 28 dias para apresentar recurso, seja contra a condenação, seja contra a sentença.