Colisão entre comboio e autocarro faz dez mortos e 61 feridos no México

Dez pessoas morreram e pelo menos 61 ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre um comboio de mercadorias e um autocarro de passageiros de dois andares, no município de Atlacomulco, no centro do México.

Segundo a operadora ferroviária, o autocarro terá tentado atravessar a linha antes da passagem do comboio. O embate ocorreu numa zona industrial da autoestrada entre Atlacomulco e Maravatio.

Imagens do local divulgadas mostram a parte frontal do piso superior do autocarro totalmente destruída, com a estrutura metálica visivelmente deformada. Os serviços de emergência isolaram a área após o acidente.

“Apresentamos as nossas condolências às famílias das vítimas e apelamos aos condutores para que respeitem a sinalização e as ordens de paragem nas passagens de nível”, declarou a operadora ferroviária em comunicado.

As autoridades locais confirmaram que entre as vítimas mortais estão sete mulheres e três homens. O Ministério Público do Estado do México já está a investigar as circunstâncias do acidente.

O Governo da Presidente Claudia Sheinbaum tem planos para “expandir significativamente a rede ferroviária de passageiros” e interligar várias regiões do norte e centro do país.