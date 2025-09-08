Menu
  Noticiário das 22h
  08 set, 2025
Espanha introduz nove medidas contra "genocídio em Gaza e executores"

08 set, 2025 - 08:51 • Lusa

A primeira medida será "a aprovação urgente" de um decreto-lei pelo Governo "que consolide juridicamente" o embargo de compra e venda de armas a Israel.

Espanha vai adotar de forma imediata nove medidas para tentar "travar o genocídio em Gaza e perseguir os seus executores", incluindo o embargo total e efetivo ao comércio de armas com Israel, anunciou hoje o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

São "nove ações adicionais" às que Espanha tem tomado nos últimos dois anos, como o reconhecimento do Estado da Palestina, em maio de 2024, para "deter o genocídio em Gaza, perseguir os seus executores e apoiar a população palestiniana", disse Sánchez, numa declaração na sede do Governo espanhol, em Madrid.

A primeira medida será "a aprovação urgente" de um decreto-lei pelo Governo "que consolide juridicamente" o embargo de compra e venda de armas a Israel, estabelecendo, em concreto, "a proibição legal e permanente" de compra e venda de "armamento, munições e equipamento militar a Israel", disse, depois de sublinhar que Espanha já aplica "de facto" deste embargo desde outubro de 2023.

Entre as outras medidas anunciadas pelo líder do Governo de Espanha estão um reforço de apoios à Autoridades Palestiniana, à ajuda humanitária para Gaza ou à agência das Nações Unidas para os refugiados da Palestina (UNRWA), assim como proibição de entrada em Espanha "de todas aquelas pessoas que participem de forma direta no genocídio, na violação dos Direitos Humanos e nos crimes de guerra na Faixa de Gaza".

