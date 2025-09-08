Espanha introduz nove medidas contra "genocídio em Gaza e executores"

Espanha vai adotar de forma imediata nove medidas para tentar "travar o genocídio em Gaza e perseguir os seus executores", incluindo o embargo total e efetivo ao comércio de armas com Israel, anunciou hoje o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

São "nove ações adicionais" às que Espanha tem tomado nos últimos dois anos, como o reconhecimento do Estado da Palestina, em maio de 2024, para "deter o genocídio em Gaza, perseguir os seus executores e apoiar a população palestiniana", disse Sánchez, numa declaração na sede do Governo espanhol, em Madrid.