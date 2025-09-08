França: Governo de Bayrou derrubado pela oposição em moção de confiança

O chefe do Governo tinha pedido a moção de confiança para validar medidas de austeridade para tentar controlar o défice e a dívida pública do país.

Bayrou vai entregar na terça-feira a demissão ao Presidente francês, Emmanuel Macron.

A moção de confiança foi recebeu 364 votos contra e 194 a favor do executivo.

O Governo de França foi derrubado esta segunda-feira pela oposição, que votou contra uma moção de confiança apresentada no Parlamento pelo primeiro-ministro, François Bayrou.

"Vocês têm o poder de derrubar o Governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", declarou François Bayrou, durante o debate que antecedeu a votação.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, afirmou, por seu lado, que este dia "marca o fim da agonia de um Governo fantasma" e exigiu a convocação de eleições antecipadas.

Macron não convoca eleições antecipadas

O primeiro-ministro francês caiu após ter apresentado um plano de austeridade orçamental de 44 mil milhões de euros, que foi muito contestado pela oposição.



Com a moção de confiança chumbada, o Presidente Emmanuel Macron tinha várias opções em cima da mesa: nomear imediatamente um novo primeiro-ministro, manter Bayrou num Governo de gestão ou convocar eleições antecipadas.

Macron já perdera o anterior chefe de Governo, Michel Barnier, também na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento, em finais de 2024 — apenas três meses após este ter assumido funções, na sequência de legislativas antecipadas em julho desse ano.

François Bayrou vai apresentar a demissão na terça-feira e Macron não convocará eleições antecipadas, avança a Presidência.

Macron irá nomear um novo primeiro-ministro "nos próximos dias".

[notícia atualizada às 19h56 - Macron vai nomear um novo primeiro-ministro]