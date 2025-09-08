Menu
França

​Macron vai nomear novo primeiro-ministro após "queda" de Bayrou

08 set, 2025 - 20:27 • Ricardo Vieira, com Reuters

Governo de François Bayrou foi derrubado no Parlamento por uma moção de confiança. Presidente não vai convocar eleições antecipadas.

A+ / A-

O Presidente francês, Emmanuel Macron, não vai convocar eleições antecipadas e irá nomear um novo primeiro-ministro “nos próximos dias”.

O anúncio da Presidência acontece depois de uma moção de confiança ao Governo de François Bayrou ter sido rejeitada esta segunda-feira, no Parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro, François Bayrou, já anunciou que vai apresentar a demissão na terça-feira.

João Cerejeira: "Há uma situação de grande fragilidade da economia francesa"

Economia Francesa

João Cerejeira: "Há uma situação de grande fragilidade da economia francesa"

Moção de confiança ao governo debatida esta segund(...)

Bayrou apresentou uma moção de confiança validar um plano de austeridade de 44 mil milhões de euros para tentar controlar o défice e a dívida pública do país.

A moção de confiança não passou esta segunda-feira, no Parlamento. Recebeu 364 votos contra e apenas 194 a favor do executivo.

"Vocês têm o poder de derrubar o Governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", declarou François Bayrou, durante o debate que antecedeu a votação.

François Bayrou tinha sido nomeado primeiro-ministro em dezembro de 2024, após a queda do Governo liderado por Michel Barnier, na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento.

Tópicos
Saiba Mais
