​Macron vai nomear novo primeiro-ministro após "queda" de Bayrou

08 set, 2025 - 20:27 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Presidente francês, Emmanuel Macron, não vai convocar eleições antecipadas e irá nomear um novo primeiro-ministro “nos próximos dias”.
O anúncio da Presidência acontece depois de uma moção de confiança ao Governo de François Bayrou ter sido rejeitada esta segunda-feira, no Parlamento.
O primeiro-ministro, François Bayrou, já anunciou que vai apresentar a demissão na terça-feira.
Bayrou apresentou uma moção de confiança validar um plano de austeridade de 44 mil milhões de euros para tentar controlar o défice e a dívida pública do país.
A moção de confiança não passou esta segunda-feira, no Parlamento. Recebeu 364 votos contra e apenas 194 a favor do executivo.
"Vocês têm o poder de derrubar o Governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", declarou François Bayrou, durante o debate que antecedeu a votação.
François Bayrou tinha sido nomeado primeiro-ministro em dezembro de 2024, após a queda do Governo liderado por Michel Barnier, na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento.