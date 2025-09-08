Menu
Pelo menos 14 mortos em confrontos entre manifestantes e polícia no Nepal

08 set, 2025 - 11:18 • João Cunha , João Malheiro

[Atualizada às 13h30]

Pelo menos 14 pessoas morreram em confrontos entre polícias e manifestantes que tentaram entrar no parlamento para contestar uma decisão do governo.

O executivo nepalense pretende bloquear o acesso às principais redes sociais, uma decisão altamente polémica.

O governo do Nepal justifica a decisão com as identidades falsas nessas redes, que têm espalhado discurso de ódio e notícias falsas.

Mais de 50 pessoas ficaram feridas nos protestos desta segunda-feira.

