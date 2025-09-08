Menu
Renascença
  Noticiário das 22h
  08 set, 2025
Médio Oriente

Portugal condena "liminarmente ataque terrorista" em Jerusalém

08 set, 2025 - 17:38 • Lusa

"A escalada violenta na região tem de acabar; a paz só virá de uma solução política", defende o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo português condenou "o ataque terrorista" ocorrido esta segunda-feira em Jerusalém, no qual morreram seis pessoas e várias ficaram feridas, pedindo o fim da "escalada violenta" na região e uma "solução política" para alcançar a paz.

"O MNE (Ministério dos Negócios Estrangeiros) condena liminarmente o ataque terrorista em Jerusalém, que resultou em vários mortos e feridos israelitas", escreveu esta segunda-feira o ministério liderado por Paulo Rangel nas redes sociais.

Nesta nota, o Governo português transmitiu "sentidas condolências às famílias das vítimas e ao povo e autoridades de Israel".

"A escalada violenta na região tem de acabar; a paz só virá de uma solução política", defendeu ainda o MNE.

Tiroteio em Jerusalém provoca pelo menos seis mortos

Segundo a polícia israelita, os autores suspeitos

Dois terroristas palestinianos mataram esta segunda-feira a tiro seis pessoas e fizeram vários feridos num cruzamento em Jerusalém Oriental, anunciaram os serviços de emergência israelitas.

Uma das vítimas mortais era um cidadão espanhol, indicaram as autoridades israelitas e espanholas.

A polícia israelita indicou que "dois terroristas foram neutralizados" após terem disparado e causado vários vítimas, sem especificar se os agressores foram mortos.

O ataque visou um autocarro, de acordo com os meios de comunicação israelitas, citados pela agência de notícias France-Presse (AFP).

