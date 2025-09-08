Terminal do Aeroporto de Heathrow reaberto após alegado incidente com materiais perigosos

O Terminal 4 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, foi reaberto esta segunda-feira ao início da noite após ter sido evacuado durante a tarde na sequência de um "possível incidente com materiais perigosos", avançou a Sky News.

“Os serviços de emergência confirmaram que o Terminal 4 reúne condições de segurança para reabrir e estamos a fazer tudo o que podemos para garantir que todos os voos partem hoje, como o planeado”, informa o Aeroporto de Heathrow, numa mensagem publicada na rede social X.



Os Bombeiros de Londres adiantam que os serviços de emergência assistiram 20 pessoas após o Terminal 4 ter sido evacuado.

"A causa do incidente continua a ser investigada nesta altura", segundo os Bombeiros de Londres, que não avançam mais pormenores.

A normalidade foi restabelecida num aeroporto mais movimento do Reino Unido, na sequência da evacuação realizada ao final da tarde desta segunda-feira.

"Por favor, não se desloquem para o Terminal 4, os funcionários estão a prestar assistência aos passageiros no local. Forneceremos mais informações assim que possível. Todos os outros terminais estão operando normalmente", informou Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados da Europa, na rede social X.

Segundo os bombeiros de Londres, equipas especializadas foram enviadas para o local com o objetivo de avaliar a situação.

"Os bombeiros estão a responder a um possível incidente com materiais perigosos no Aeroporto de Heathrow", indicou a corporação, acrescentando que "equipas especializadas foram destacadas para realizar uma avaliação no terreno, e parte do aeroporto foi evacuada por precaução".

Nas redes sociais, foram divulgadas imagens que mostram várias ambulâncias estacionadas junto ao Terminal 4, enquanto decorrem os trabalhos das autoridades.

Entretanto, a National Rail anunciou que os comboios estão a evitar paragens no Terminal 4, também devido à presença das equipas de emergência no local.

[notícia atualizada às 20h50 - Terminal 4 reaberto]