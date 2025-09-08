Tiroteio em Jerusalém provoca pelo menos seis mortos

[Atualizado às 11h00]

Pelo menos seis pessoas morreram num tiroteio em Jerusalém, esta segunda-feira, segundo a imprensa israelita, citada pela Reuters.

Seis feridos estão em estado grave. Há, ainda, um número indeterminado de feridos ligeiros.

A polícia israelita, citada pela Reuters, classifica os autores suspeitos deste incidente como " dois terroristas" e refere que já foram "neutralizados".

Segundo o "The Times of Israel", terão entrado num autocarro e começado a disparar contra os passageiros.

Não são conhecidos, neste momento, dados sobre as vítimas mortais nem as identidades dos alegados responsáveis pelo tiroteio.

Israel avança, atualmente, com uma operação militar concentrada na cidade de Gaza.

No dia 07 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel fazendo 1.200 mortos tendo sequestrado 250 pessoas.

A resposta militar de Israel contra o enclave palestiniano fez até ao momento mais de 60 mil mortos, de acordo com o Hamas.