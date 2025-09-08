Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tiroteio em Jerusalém provoca pelo menos seis mortos

08 set, 2025 - 08:29 • João Malheiro

Segundo a polícia israelita, os autores suspeitos do incidente "foram neutralizados".

A+ / A-

[Atualizado às 11h00]

Pelo menos seis pessoas morreram num tiroteio em Jerusalém, esta segunda-feira, segundo a imprensa israelita, citada pela Reuters.

Seis feridos estão em estado grave. Há, ainda, um número indeterminado de feridos ligeiros.

A polícia israelita, citada pela Reuters, classifica os autores suspeitos deste incidente como " dois terroristas" e refere que já foram "neutralizados".

Segundo o "The Times of Israel", terão entrado num autocarro e começado a disparar contra os passageiros.

Não são conhecidos, neste momento, dados sobre as vítimas mortais nem as identidades dos alegados responsáveis pelo tiroteio.

Israel avança, atualmente, com uma operação militar concentrada na cidade de Gaza.

No dia 07 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel fazendo 1.200 mortos tendo sequestrado 250 pessoas.

A resposta militar de Israel contra o enclave palestiniano fez até ao momento mais de 60 mil mortos, de acordo com o Hamas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas