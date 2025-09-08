UE e EUA começam a desenhar sanções contra a Rússia

O primeiro pacote de sanções à Rússia coordenado entre a UE com os EUA, desde o regresso de Trump, está mais perto de ser realidade. O principal responsável europeu pelas sanções esteve esta segunda-feira em Washington com uma equipa de peritos para discutir o que poderá ser o primeiro pacote de medidas transatlânticas coordenadas contra a Rússia desde o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Com Moscovo a intensificar os bombardeamentos contra cidades ucranianas, mais de três semanas após o encontro de Trump com Vladimir Putin numa cimeira no Alasca, os líderes europeus esperam que o presidente norte-americano esteja finalmente preparado para cumprir as repetidas ameaças de agir.

No domingo, após o maior ataque aéreo da guerra, até à data, ter incendiado edifícios governamentais em Kiev, Trump afirmou estar pronto para avançar para uma "segunda fase" de restrições — a declaração mais próxima de um anúncio concreto de novas sanções.

Trump, que assumiu funções em janeiro prometendo pôr rapidamente fim ao conflito, tem fixado prazos sucessivos para Moscovo aceitar um cessar-fogo sob pena de sofrer novas medidas punitivas, mas recuou sempre antes da sua aplicação.

A União Europeia não revelou pormenores da missão de David O’Sullivan, o enviado para as sanções. Caso seja bem-sucedido, este será o primeiro pacote coordenado com Washington desde o regresso de Trump. Durante a presidência de Joe Biden, a cooperação era regular.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, confirmou que novas medidas estão a ser trabalhadas em estreita articulação com os EUA.

Bruxelas acredita numa melhoria da cooperação depois de várias desilusões no início do ano, quando Trump privilegiou conversações diretas com Putin.



