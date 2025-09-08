UE e EUA começam a desenhar sanções contra a Rússia

08 set, 2025 - 16:36 • Reuters
O primeiro pacote de sanções à Rússia coordenado entre a UE com os EUA, desde o regresso de Trump, está mais perto de ser realidade. O principal responsável europeu pelas sanções esteve esta segunda-feira em Washington com uma equipa de peritos para discutir o que poderá ser o primeiro pacote de medidas transatlânticas coordenadas contra a Rússia desde o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.
Com Moscovo a intensificar os bombardeamentos contra cidades ucranianas, mais de três semanas após o encontro de Trump com Vladimir Putin numa cimeira no Alasca, os líderes europeus esperam que o presidente norte-americano esteja finalmente preparado para cumprir as repetidas ameaças de agir.
No domingo, após o maior ataque aéreo da guerra, até à data, ter incendiado edifícios governamentais em Kiev, Trump afirmou estar pronto para avançar para uma "segunda fase" de restrições — a declaração mais próxima de um anúncio concreto de novas sanções.
Trump, que assumiu funções em janeiro prometendo pôr rapidamente fim ao conflito, tem fixado prazos sucessivos para Moscovo aceitar um cessar-fogo sob pena de sofrer novas medidas punitivas, mas recuou sempre antes da sua aplicação.
A União Europeia não revelou pormenores da missão de David O’Sullivan, o enviado para as sanções. Caso seja bem-sucedido, este será o primeiro pacote coordenado com Washington desde o regresso de Trump. Durante a presidência de Joe Biden, a cooperação era regular.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, confirmou que novas medidas estão a ser trabalhadas em estreita articulação com os EUA.
Bruxelas acredita numa melhoria da cooperação depois de várias desilusões no início do ano, quando Trump privilegiou conversações diretas com Putin.
Na última noite, a Rússia disparou 810 'drones' e (...)
Até agora, os EUA ainda não se juntaram à UE, ao Reino Unido e ao Canadá na descida do teto do preço das exportações de crude russo para 47,60 dólares por barril. Entretanto, Trump anunciou pesadas tarifas sobre importações de petróleo indiano, criticando as compras de crude a Moscovo.
Na sexta-feira, Trump avisou que iria resolver a guerra “ou haverá um preço a pagar”. Questionado no domingo se estava pronto para avançar para uma “segunda fase” de sanções, respondeu: “Sim, estou”. Não deu mais detalhes, mas o preço do petróleo subiu mais de um dólar esta segunda-feira.
Pelo menos quatro pessoas, incluindo um bebé, morreram no domingo na vaga de ataques aéreos russos de maior alcance desde o início da guerra, que provocaram incêndios em edifícios governamentais em Kiev. Novas investidas atingiram esta segunda-feira uma central elétrica próxima da capital e a rede energética ucraniana, causando cortes de eletricidade.
“O objetivo é claro: causar ainda mais sofrimento à população civil pacífica, deixar casas, hospitais, creches e escolas sem luz nem aquecimento”, escreveu o Ministério da Energia da Ucrânia na rede Telegram.
Moscovo rejeita estar a atacar civis de forma intencional e defende que a ofensiva contra infraestruturas é legítima, para enfraquecer a capacidade de combate de Kiev.
Para a Ucrânia, limitar as receitas do petróleo russo é a única forma de travar o financiamento do esforço de guerra. O Kremlin reiterou que nenhuma sanção levará a Rússia a mudar de posição.
A invasão em larga escala começou em fevereiro de 2022. Moscovo controla hoje cerca de um quinto da Ucrânia. Milhares de civis foram mortos e o conflito, o mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, já provocou centenas de milhares de baixas em ambos os lados.
O porta-voz Dmitry Peskov afirmou esta segunda-feira que “nenhuma sanção será capaz de forçar a Federação Russa a mudar a posição consistente que o nosso presidente tem repetidamente exposto”.