Uso de Gemini por menores com riscos por falta de medidas adequadas à idade

A utilização do sistema de Inteligência Artificial (IA) da Google, Gemini, é considerada como de "Alto Risco" para menores, devido à falta de medidas de segurança apropriadas à idade, revela um relatório da organização Common Sense Media.

"O uso do Gemini, mesmo com proteções adicionais para crianças e adolescentes, ainda é arriscada para utilizadores jovens", começa por referir a informação divulgada pela organização.

Apesar da Google ter adicionado medidas que visam a proteção de crianças e adolescentes menores de 18 anos, o relatório adverte que a plataforma de IA não foi construída para crianças.

"Os sistemas de IA receberam classificações gerais de "Alto Risco", com testes a revelar falhas fundamentais de "design" e falta de medidas de segurança apropriadas à idade", lê-se no relatório.

"Embora os filtros do Gemini ofereçam alguma proteção, ainda expõem as crianças a algum material impróprio e não reconhecem sintomas graves de saúde mental", acrescentam os investigadores.

Segundo o documento, o modelo de IA analisado é capaz de partilhar material impróprio e inseguro para o qual as crianças não estão prontas, incluindo material relacionado com sexo, álcool, drogas e aparentes conselhos sobre saúde mental.

Além disso, a organização refere ainda que a ferramenta de IA "trata todas as crianças ou adolescentes da mesma forma, apesar das enormes diferenças de desenvolvimento, ignorando que os utilizadores mais jovens precisam de orientação e informações diferentes dos mais velhos".

Neste sentido, a organização alerta que nenhuma criança com menos de cinco anos deve utilizar "chatbots" de IA e que crianças com idade entre os seis e os 12 anos apenas usem as ferramentas de IA com supervisão de um adulto.

Apesar disso, "ninguém com menos de 18 anos deve usar "chatbots" de IA para companhia, incluindo saúde mental e apoio emocional".

Perante a publicação do relatório, a Google assegurou ao "site" TechCrunch, citado pela agência Europa Press, que dispõe de políticas e medidas de segurança específicas para menores, com o objetivo de prevenir resultados "prejudiciais".

A tecnológica garantiu também que que consulta especialistas externos para melhorar a proteção das suas ferramentas.

No entanto, a "gigante" da tecnologia admite que algumas das respostas do Gemini "não funcionam como previsto", pelo que recentemente adicionou novas medidas de segurança para colmatar o problema.

A Google afirma ainda que o relatório em causa parece fazer referência a funções não disponíveis para utilizadores menores de 18 anos e que não teve acesso às perguntas que a organização utilizou nos testes feitos ao modelo de IA.

Na semana passada, a concorrente OpenAI anunciou a implementação de um mecanismo de controlo parental para a sua ferramenta de IA ChatGPT, após os pais de um adolescente terem acusado a plataforma de ter encorajado o seu filho a suicidar-se.

"No próximo mês, os pais poderão ligar a sua conta à dos seus filhos menores" e "controlar a forma como o ChatGPT responde aos seus filhos adolescentes com regras de comportamento do modelo", afirmou a OpenAI.

De acordo com a empresa, também será possível aos pais serem alertados caso seja detetada uma "angústia aguda" nas conversas dos seus filhos e controlarem as definições da conta.

A Common Sense Media é organização sem fins lucrativos que se dedica ao estudo de comportamentos "online", com o objetivo de melhorar a vida de crianças em ambiente virtual.