  • Noticiário das 17h
  • 09 set, 2025
Ataque russo mata 23 civis durante entrega de pensões na Ucrânia

09 set, 2025 - 17:50 • Ricardo Vieira, com Reuters

O presidente ucraniano partilhou também imagens que mostram corpos espalhados pelo chão e destroços.

Um ataque aéreo russo matou 23 civis num ponto de entrega de pensões numa aldeia no leste da Ucrânia, anunciaram esta terça-feira as autoridades ucranianas.

O Presidente Volodymyr Zelensky afirmou que uma bomba guiada atingiu a aldeia de Yarova, situada a cerca de 24 quilómetros da cidade de Sloviansk — um bastião ucraniano — e a poucos quilómetros da linha da frente.

“Foi um ataque direto contra pessoas. Civis comuns. No exacto momento em que estavam a ser entregues as pensões”, escreveu o chefe de Estado na rede social X.

O presidente ucraniano partilhou também imagens que mostram corpos espalhados pelo chão e destroços.

Segundo o ministro do Interior, Ihor Klymenko, o ataque provocou 23 mortos e feriu outras 18 pessoas.

Klymenko adiantou ainda que algumas vítimas continuam por identificar, estando a ser utilizados testes de ADN.

Entretanto, Volodymyr Zelensky apelou aos aliados de Kiev para reforçarem a pressão sobre Moscovo, com vista ao fim da guerra.

As tropas russas continuam a levar a cabo uma ofensiva intensa na região de Donetsk, enquanto os esforços diplomáticos para alcançar a paz, ao fim de três anos e meio de conflito, permanecem praticamente paralisados.

“O mundo não pode continuar em silêncio. O mundo não pode ficar parado. É preciso uma resposta das Nações Unidas, da Europa e dos G20”, declarou o presidente ucraniano.


