Ataque russo mata 23 civis durante entrega de pensões na Ucrânia

Um ataque aéreo russo matou 23 civis num ponto de entrega de pensões numa aldeia no leste da Ucrânia, anunciaram esta terça-feira as autoridades ucranianas.



O Presidente Volodymyr Zelensky afirmou que uma bomba guiada atingiu a aldeia de Yarova, situada a cerca de 24 quilómetros da cidade de Sloviansk — um bastião ucraniano — e a poucos quilómetros da linha da frente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Foi um ataque direto contra pessoas. Civis comuns. No exacto momento em que estavam a ser entregues as pensões”, escreveu o chefe de Estado na rede social X.

O presidente ucraniano partilhou também imagens que mostram corpos espalhados pelo chão e destroços.

Segundo o ministro do Interior, Ihor Klymenko, o ataque provocou 23 mortos e feriu outras 18 pessoas.

Klymenko adiantou ainda que algumas vítimas continuam por identificar, estando a ser utilizados testes de ADN.

Entretanto, Volodymyr Zelensky apelou aos aliados de Kiev para reforçarem a pressão sobre Moscovo, com vista ao fim da guerra.

As tropas russas continuam a levar a cabo uma ofensiva intensa na região de Donetsk, enquanto os esforços diplomáticos para alcançar a paz, ao fim de três anos e meio de conflito, permanecem praticamente paralisados.

“O mundo não pode continuar em silêncio. O mundo não pode ficar parado. É preciso uma resposta das Nações Unidas, da Europa e dos G20”, declarou o presidente ucraniano.



